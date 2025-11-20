Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.99
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

«Мне 76 лет, вы что, умом тронулись?» Ловчев — о работе тренером

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, хочет ли он работать главным тренером.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне 76 лет, вы чего, умом тронулись? Мне что, на футбольном поле умереть? Уже давно поздно. С Андреем Талалаевым мы дружим, советуемся, ездили вместе на игру с “Зенитом”. Но сам я в это не полезу. Сейчас только телевидение», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Евгений Ловчев завершил карьеру футболиста в 1984 году. В своей карьере он выступал за «Спартак», московское «Динамо», «Крылья Советов». Также Ловчев отыграл 47 матчей в составе сборной СССР, забив один гол.

11 ноября главный тренер Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон, вместо него исполняющим обязанности тренера стал Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе серба.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков за первый круг чемпионата России. 22 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Начало встречи — в 16:45 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
22.11
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.64
П2
3.30