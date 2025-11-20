«Мне 76 лет, вы что, умом тронулись?» Ловчев — о работе тренером

«Мне 76 лет, вы чего, умом тронулись? Мне что, на футбольном поле умереть? Уже давно поздно. С Андреем Талалаевым мы дружим, советуемся, ездили вместе на игру с “Зенитом”. Но сам я в это не полезу. Сейчас только телевидение», — цитирует Ловчева «Советский спорт».
Евгений Ловчев завершил карьеру футболиста в 1984 году. В своей карьере он выступал за «Спартак», московское «Динамо», «Крылья Советов». Также Ловчев отыграл 47 матчей в составе сборной СССР, забив один гол.
11 ноября главный тренер Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон, вместо него исполняющим обязанности тренера стал Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе серба.
На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков за первый круг чемпионата России. 22 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Начало встречи — в 16:45 по московскому времени.