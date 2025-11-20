Овчинников получил руководящую должность в «Локомотиве»

Сергей Овчинников завершил карьеру в 2006 году. Овчинников выступал за «Локомотив» с 1991-го по 1997 год и с 2002-го по 2005 год. В составе «железнодорожников» по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. С 2023 года трудился на посту начальника отдела подготовки тренеров академии РФС. Также он играл за московское «Динамо», «Порту», «Бенфику», «Алверку» и «Динамо» Сухуми.