Овчинников получил руководящую должность в «Локомотиве»

Сергей Овчинников покинул Российский футбольный союз, где он возглавлял отдел подготовки тренеров академии.

Источник: РИА "Новости"

55-летний Сергей Овчинников переходит на должность главы клубной академии «Локомотива». Об этом объявил РФС.

«Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в “Локомотиве”, с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сергей Овчинников завершил карьеру в 2006 году. Овчинников выступал за «Локомотив» с 1991-го по 1997 год и с 2002-го по 2005 год. В составе «железнодорожников» по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. С 2023 года трудился на посту начальника отдела подготовки тренеров академии РФС. Также он играл за московское «Динамо», «Порту», «Бенфику», «Алверку» и «Динамо» Сухуми.