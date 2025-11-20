Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.84
П2
2.00
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Игрок «Спартака» рассказал о реакции на увольнение Станковича

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об обстановке в команде после ухода Деяна Станковича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Мы были в шоке, когда узнали об уходе Деяна. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Защитник «Спартака» добавил, что сейчас красно-белые переживают всплеск новых эмоций. «Команда всегда раскрепощается после смены тренера», — резюмировал он.

Об увольнении Станковича из «Спартака» стало известно 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов. На момент ухода сербского специалиста красно-белые шли на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов.

Деян Станкович работал в «Спартаке» с мая 2024 года. В предыдущем сезоне РПЛ команда под его руководством финишировала на четвертой строчке.