Игрок «Спартака» рассказал о реакции на увольнение Станковича

«Мы были в шоке, когда узнали об уходе Деяна. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».