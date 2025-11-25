«Спартак» интересовался подписанием тренера словенского клуба

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Альберта Риеры в «Спартак».
«У нас со “Спартаком” не было никаких встреч по поводу Альберта. Мы до этого им уже отказывали и дали понять, что ни при каких условиях тренера мы отпускать не будем. Наш клуб не торгует тренерами. У Риеры есть действующий контракт, и он работает в “Целе”.
В планы у нас не входит отпускать его за определенную компенсацию кому бы то ни было. Ни в «Црвену Звезду», ни в «Динамо» из Загреба, ни в «Лудогорец», ни в «Шахтер». Никуда! Даже в «Спартак»! Общения по этому поводу не ведется. В четверг Альберт будет руководить командой в матче Лиги конференций. Мы общаемся с Риерой на тему продления соглашения с нашим клубом", — передает слова Голубина Sport24.
43-летний Риера возглавляет «Целе» с 2024 года. Также испанец работал во французском «Бордо», словенской «Олимпии» и был ассистентом в турецком «Галатасарае». В своей профессиональной карьере испанец играл за «Ливерпуль», «Эспаньол» и «Манчестер Сити». Риера с 2009 года женат на россиянке и знает русский язык.
11 ноября серб Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака», исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов. В первом матче под руководством Романова красно-белые победили ЦСКА (1:0) в матче Российской Премьер-лиги.
В 16 турах РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, на 6 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».