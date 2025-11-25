«Спартак» интересовался подписанием тренера словенского клуба

В планы у нас не входит отпускать его за определенную компенсацию кому бы то ни было. Ни в «Црвену Звезду», ни в «Динамо» из Загреба, ни в «Лудогорец», ни в «Шахтер». Никуда! Даже в «Спартак»! Общения по этому поводу не ведется. В четверг Альберт будет руководить командой в матче Лиги конференций. Мы общаемся с Риерой на тему продления соглашения с нашим клубом", — передает слова Голубина Sport24.