Смолов: Тренер «Динамо» Гусев пить перестал и не шутит больше

«Ты видел фотки Гусева в “Динамо” и ЦСКА, когда он ходил в желтой куртке, с волосами назад? Он стиляга вообще! За Саныча топлю! Он пить перестал, правда. Не шутит больше. Серьезный стал. Не, он нормально шутки лепит. Саныч смешной. Желаю успехов ему, пусть продолжает так же. И Ролан Саныч будет главным тренером “Динамо”, — заявил Смолов в эфире подкаста SMOL FM.
17 ноября специались временно возглавил «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Ролан Гусев уже был исполняющим обязанности главного тренера в конце прошлого сезона и тогда «Динамо» одержало 3 победы в 4-х турах.
В первом матче под руководством Гусева команда бело-голубых одержала победу над махачкалинским «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ со счетом 3:0. В воскресенье, 30 ноября, «Динамо» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» в рамках 17-го тура чемпионата России.
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 20 очков.