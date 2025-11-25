Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.40
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.63
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.65
X
4.40
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.32
П2
12.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Смолов: Тренер «Динамо» Гусев пить перестал и не шутит больше

Бывший футболист сборной России Федор Смолов поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролане Гусеве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Ты видел фотки Гусева в “Динамо” и ЦСКА, когда он ходил в желтой куртке, с волосами назад? Он стиляга вообще! За Саныча топлю! Он пить перестал, правда. Не шутит больше. Серьезный стал. Не, он нормально шутки лепит. Саныч смешной. Желаю успехов ему, пусть продолжает так же. И Ролан Саныч будет главным тренером “Динамо”, — заявил Смолов в эфире подкаста SMOL FM.

17 ноября специались временно возглавил «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Ролан Гусев уже был исполняющим обязанности главного тренера в конце прошлого сезона и тогда «Динамо» одержало 3 победы в 4-х турах.

В первом матче под руководством Гусева команда бело-голубых одержала победу над махачкалинским «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ со счетом 3:0. В воскресенье, 30 ноября, «Динамо» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 20 очков.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше