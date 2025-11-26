Карпин: При лимите 5−6 легионеров свое место выгрызать не надо

— Прозвучало несколько раз мнение, что вся молодая плеяда наших талантов, которым около 20 лет или чуть за 20, они появились одновременно и, может быть, благодаря тому, что довольно много легионеров высокого качества было, с кем они начинали. Тот же Пьянич, который в ЦСКА оставил короткий след, мог помочь Кисляку сформировать какие-то взгляды, как игровые, так и поведенческие. Задумывались ли вы, почему у нас сейчас такая плеяда тех, кому 20, кто еще мог бы за молодежку играть?