Карпин: При лимите 5−6 легионеров свое место выгрызать не надо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о конкуренции между иностранными и российскими футболистами в РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас в лиге действует правило «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле.

Новый проект лимита предполагает, что с сезона-2028/29 клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев.

— Прозвучало несколько раз мнение, что вся молодая плеяда наших талантов, которым около 20 лет или чуть за 20, они появились одновременно и, может быть, благодаря тому, что довольно много легионеров высокого качества было, с кем они начинали. Тот же Пьянич, который в ЦСКА оставил короткий след, мог помочь Кисляку сформировать какие-то взгляды, как игровые, так и поведенческие. Задумывались ли вы, почему у нас сейчас такая плеяда тех, кому 20, кто еще мог бы за молодежку играть?

— Появление легионеров было всегда. Думаю, здесь связано больше всего с конкуренцией. При нынешнем лимите, когда восемь иностранцев могут играть на поле одновременно, надо выгрызать свое место. Кроме трех мест, «забронированных» для русских футболистов, остальные надо выгрызать. Когда лимит был пять-шесть, то пять мест выгрызать не надо, они забронированы за русскими футболистами. Сейчас эта цифра снизилась. Думаю, это тоже повлияло, — сказал Карпин в интервью на телеканале «Россия 24».

