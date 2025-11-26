Ричмонд
«Зенит» поздравил Владислава Радимова с юбилеем

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днем рождения бывшего полузащитника клуба Владислава Радимова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Сегодня, 26 ноября, Радимову исполнилось 50 лет.

«“Зенит” поздравляет Владислава Радимова с юбилеем! 26 ноября одному из лучших полузащитников в истории сине-бело-голубых исполнилось 50 лет. Обладатель национального Суперкубка и Кубка Премьер-Лиги. Чемпион России. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Уважаемый Владислав Николаевич! Мы поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья и плодотворной работы на благо родной команды!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» на официальной странице клуба в VK.

Владислав Радимов выступал за «Зенит» с 2003-го по 2008 год. Он провел за сине-бело-голубых 161 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи.

С 2009 года Радимов работал в системе «Зенита». В 2022 году он был назначен советником генерального директора клуба по развитию молодежного футбола.

В текущем сезоне «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре «Зенит» 30 ноября на своем поле примет казанский «Рубин».