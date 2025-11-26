«Зенит» поздравил Владислава Радимова с юбилеем

«“Зенит” поздравляет Владислава Радимова с юбилеем! 26 ноября одному из лучших полузащитников в истории сине-бело-голубых исполнилось 50 лет. Обладатель национального Суперкубка и Кубка Премьер-Лиги. Чемпион России. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Уважаемый Владислав Николаевич! Мы поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья и плодотворной работы на благо родной команды!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» на официальной странице клуба в VK.