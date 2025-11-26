«Спартак» получил миллионный штраф по итогам дерби с ЦСКА

Спровоцировавшему конфликт болельщику в шарфе ЦСКА ранее дали пять суток административного ареста и запретили посещать спортивные турниры на три года. Одному из участвовавших в драке фанатов «Спартака» дали пять суток ареста с последующим выдворением из России (он гражданин другого государства), по второму решение будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.