«Спартак» получил миллионный штраф по итогам дерби с ЦСКА

После окончания московского дерби в Сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» возле «Лукойл Арены» избивают человека с шарфом ЦСКА. Вскоре пресс-служба столичного клуба выступила с заявлением по поводу произошедшего инцидента.
«Наказание следующее: за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать “Спартак” на 800 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
«Спартак» получил дополнительный штраф в размере 200 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями. ЦСКА по той же причине и за неправомерные действия болельщика суммарно оштрафован на 220 тысяч рублей.
Спровоцировавшему конфликт болельщику в шарфе ЦСКА ранее дали пять суток административного ареста и запретили посещать спортивные турниры на три года. Одному из участвовавших в драке фанатов «Спартака» дали пять суток ареста с последующим выдворением из России (он гражданин другого государства), по второму решение будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.
