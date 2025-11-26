Ричмонд
«Спартак» получил миллионный штраф по итогам дерби с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет вынес решение по итогам матча 16-го тура «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После окончания московского дерби в Сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» возле «Лукойл Арены» избивают человека с шарфом ЦСКА. Вскоре пресс-служба столичного клуба выступила с заявлением по поводу произошедшего инцидента.

«Наказание следующее: за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать “Спартак” на 800 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

«Спартак» получил дополнительный штраф в размере 200 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями. ЦСКА по той же причине и за неправомерные действия болельщика суммарно оштрафован на 220 тысяч рублей.

Спровоцировавшему конфликт болельщику в шарфе ЦСКА ранее дали пять суток административного ареста и запретили посещать спортивные турниры на три года. Одному из участвовавших в драке фанатов «Спартака» дали пять суток ареста с последующим выдворением из России (он гражданин другого государства), по второму решение будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Голы
Спартак
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
1
Угловые
2
4
Фолы
20
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти