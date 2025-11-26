Ричмонд
СМИ: Агенты Баринова предложили игрока «Зениту»

Клуб пока не принял окончательное решение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет два вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает спортивный журналист и инсайдер Дмитрий Зимин в своих соцсетях.

По его информации, Баринов может присоединиться к московскому ЦСКА или питерскому «Зениту». Отмечается, что агенты 29-летнего игрока контактировали с руководством обеих команд. ЦСКА готов принять Баринова у себя, а в «Зените» нет общей позиции руководства клуба и тренерского штаба по возмодному трансферу, но их диалог не завершен.

Напомним, 26 ноября стало известно, что капитан «Локомотива» Баринов вышел из переговоров с «Локомотивом» по продлению контракта в клубе. Ранее агент игрока Вадим Шпинев уверял, что сторонам удастся договориться.

В сезоне-2025/2026 Баринов, воспитанник академии московского «Локомотива», провел 15 матчей в РПЛ (2+6) и шесть игр в Кубке России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в девять миллионов евро.

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Он играет в составе родного клуба всю профессиональную карьеру — с сезона 2014/2015.

Московский «Локомотив» сейчас занимает в РПЛ четвертое место, на его счету 31 очко.