СМИ: Агенты Баринова предложили игрока «Зениту»

По его информации, Баринов может присоединиться к московскому ЦСКА или питерскому «Зениту». Отмечается, что агенты 29-летнего игрока контактировали с руководством обеих команд. ЦСКА готов принять Баринова у себя, а в «Зените» нет общей позиции руководства клуба и тренерского штаба по возмодному трансферу, но их диалог не завершен.