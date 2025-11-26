В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

21 июля 2025 года Челестини дебютировал в чемпионате России с ЦСКА, сыграв 0:0 против «Оренбурга». 27 июля ЦСКА под руководством Фабио одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат» дома со счетом 2:1. До 14 сентября у ЦСКА и тренера Фабио Челестини был 21-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате России, но 14 сентября ЦСКА на выезде уступил «Ростову». Это было первое поражение швецарца во главе команды.