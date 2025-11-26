Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Краснодар
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
13.50
Футбол. Кубок России
перерыв
ЦСКА
0
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.91
П2
2.30
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.44
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.75
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.65
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.73
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.89
П2
6.33

В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

Сейчас у тренера действует двухлетний контракт, подписанный в июне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

соглашение с главным тренером команды Фабио Челестини. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В июне швейцарец подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления на сезон. До Челестини командой руководил Марко Николич, который проработал в коубе год — с июня 2024 по июнь 2025 года.

«Третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Напомним, ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Вместе с Челестини ЦСКА обыграл «Краснодаром» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка России.

21 июля 2025 года Челестини дебютировал в чемпионате России с ЦСКА, сыграв 0:0 против «Оренбурга». 27 июля ЦСКА под руководством Фабио одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат» дома со счетом 2:1. До 14 сентября у ЦСКА и тренера Фабио Челестини был 21-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате России, но 14 сентября ЦСКА на выезде уступил «Ростову». Это было первое поражение швецарца во главе команды.

5 октября ЦСКА под руководством Фабио Челестини одержал победу в домашнем дерби над «Спартаком» со счетом 3:2, забив три мяча в первые 18 минут матча, а вот в 16-м туре РПЛ «армейцы» уступили «Спартаку».