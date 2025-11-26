В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

соглашение с главным тренером команды Фабио Челестини. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В июне швейцарец подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления на сезон. До Челестини командой руководил Марко Николич, который проработал в коубе год — с июня 2024 по июнь 2025 года.
«Третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Напомним, ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Вместе с Челестини ЦСКА обыграл «Краснодаром» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка России.
21 июля 2025 года Челестини дебютировал в чемпионате России с ЦСКА, сыграв 0:0 против «Оренбурга». 27 июля ЦСКА под руководством Фабио одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат» дома со счетом 2:1. До 14 сентября у ЦСКА и тренера Фабио Челестини был 21-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате России, но 14 сентября ЦСКА на выезде уступил «Ростову». Это было первое поражение швецарца во главе команды.
5 октября ЦСКА под руководством Фабио Челестини одержал победу в домашнем дерби над «Спартаком» со счетом 3:2, забив три мяча в первые 18 минут матча, а вот в 16-м туре РПЛ «армейцы» уступили «Спартаку».