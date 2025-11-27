Бубнов назвал и.о. тренера «Спартака» Романова «временщиком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли Вадим Романов остаться главным тренером «Спартака» до конца текущего сезона.
— Вы допускаете, что Романов доработает сезон этот?
— Нет. Вот в отличие от «Динамо», они, может быть, там уже договорились с новым тренером. Поэтому это временщик, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Под руководством Вадима Романова «Спартак» обыграл в 16-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА со счетом 1:0, а также одолели «Локомотив» во втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (4:2).
47-летний Вадим Романов, работающий в системе академии красно-белых с 2015 года, стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября, сменив в этой роли серба Деяна Станковича.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.