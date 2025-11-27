Кержаков высказался о малом количестве россиян в топ-клубах РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков считает, что в малом количестве российских игроков в топ-клубах Российской Премьер-лиги виноваты сами российские футболисты.
— Очень мало россиян играет в топ-клубах.
— Ну так это проблема кого? Это проблема россиян и проблема подготовки российских футболистов молодых. Проблема подготовки. А чья еще это проблема? Проблема тренеров? То есть тренер берет и говорит: «Нет, мне этот хороший российский футболист не нужен, дайте мне иностранца»? — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».
В топ-клубах РПЛ российские футболисты действительно иногда играют не ведущую роль. Например, в 16-м туре Российской Премьер-лиги в матче против ЦСКА (1:0) Игорь Дмитриев стал первым российским футболистом «Спартака», забившим за красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России. Лучшими бомбардирами «Спартака» в нынешнем сезоне являются Ливай Гарсия, Манфред Угальде, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко, у которых по четыре мяча.
Александр Кержаков также высказался о проблемах футбольных школ в России.
«Не хочу обижать футбольные школы, но дети стали выпускаться очень похожими, нет какой-то индивидуальности. То, что закладывалось на улице, когда ты сам брал мяч, никому не отдавал, хотел всё сделать сам — сейчас в футбольных школах от тебя много требуют. Требуют сделать так, как считают правильным. И это очень ограничивает детей в импровизации. Поэтому они выходят такими заготовками: беги прямо, влево, вправо», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».
Кержаков — воспитанник «Зенита». Футболист выступал в составе основной команды сине-бело-голубых в периоды с 2001-го по 2006 год, а также с 2010-го по 2017 год, проведя 386 матчей и забив 162 мяча. Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годах), обладателем Кубка и Суперкубка России.