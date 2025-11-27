Быстров: Станкович приехал за деньгами и покричать о величии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.27
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.51
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
7.11
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.89
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.47
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.38
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.54
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
5.19
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.40
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.62
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.59
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.47
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.00
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.90
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.91
П2
5.11
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.68
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.25
П2
2.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.63
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.21
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.64
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.64
П2
1.88

Быстров: Станкович приехал за деньгами и покричать о величии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых». Об этом сообщает LegalBet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом все и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать. Просто переподписывать в нелепых ситуациях», — сказал Быстров.

Также Быстров высказался об изменениях в игре «Спартака» в первых матчах под руководством Вадима Романова, который после ухода Станковича был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 47-летний специалист не может стать главным тренером команды, поскольку у него нет соответствующей тренерской лицензии.

«Ну нет и нет этой лицензии. Абсолютно без разницы. Всего лишь корочка. Обыграли “Локомотив”, ЦСКА. Но в этом ничего удивительного нет. Тут разницы нет, какой уровень. Если есть футбольные идеи, то все будет хорошо, если они работают. А у кого-то их просто нет, и они не могут работать.

Пока у Романова прошло только два матча. Надо смотреть на протяжении десяти игр хотя бы. Если за ним команда будет идти, то надо оставлять. За две игры при Романове футбол стал интереснее. При нем “Спартак” интереснее заиграл, чем при Станковиче последний год». Можно нормально пока работать с приставкой и.о., а потом уже будут смотреть. Главное, чтобы перло. Сейчас дергаться нет смысла", — сказал Быстров.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В субботу, 29 ноября, «красно-белые» на выезде сыграют против «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.