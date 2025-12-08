Ричмонд
Галицкий получил награду за вклад в развитие российского футбола

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий получил специальный приз, учрежденный Российской Премьер-лигой (РПЛ).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Основатель и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Сергей Николаевич Галицкий — человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион. Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия “Краснодара” впечатляет масштабом и философией: каждому ребенку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года. Через три года команда вышла в РПЛ. По итогам сезона-2024/25 клуб впервые в истории стал победителем чемпионата России. Также на счету клуба серебряные медали сезона-2023/24 и три бронзы (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

После 18 туров сезона-2025/26 «быки» с 40 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, на один балл опережая идущий на втором месте «Зенит».