Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ на данный момент

Напомним, «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая первое место в турнирной таблице с 40 очками. В матче 18-го тура подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА со счетом 3:2. Второе место в таблице занимает «Зенит» с 39 баллами. На третьей строчке располагается «Локомотив» с 37 очками.
«Хорошо в 18-м туре сыграл “Краснодар”. Команда переиграла ЦСКА, ну переиграла! ЦСКА был не совсем готов к этому матчу. У них были травмы, что-то было внутри команды несовершенное, что-то разладилось. И потом у ЦСКА отсутствует центральный нападающий… Сегодня лидер — это “Краснодар”. Они лидеры по стабильной игре, хотя “Зенит” их обыграл. Но сейчас сильнейший — “Краснодар”. А “Зенит” рядом с ним — всего одно очко, это мало», — сказал Орлов в эфире.
Ранее суперкомпьютер Opta Analyst представил прогноз на итоги сезона в РПЛ после завершения осенней части чемпионата.
Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).