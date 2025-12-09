Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ на данный момент

«Хорошо в 18-м туре сыграл “Краснодар”. Команда переиграла ЦСКА, ну переиграла! ЦСКА был не совсем готов к этому матчу. У них были травмы, что-то было внутри команды несовершенное, что-то разладилось. И потом у ЦСКА отсутствует центральный нападающий… Сегодня лидер — это “Краснодар”. Они лидеры по стабильной игре, хотя “Зенит” их обыграл. Но сейчас сильнейший — “Краснодар”. А “Зенит” рядом с ним — всего одно очко, это мало», — сказал Орлов в эфире.