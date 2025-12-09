Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.67
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.00
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.86
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.95
П2
7.26
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2

Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ на данный момент

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал «Краснодар» сильнейшим клубом РПЛ прямо сейчас.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

Напомним, «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая первое место в турнирной таблице с 40 очками. В матче 18-го тура подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА со счетом 3:2. Второе место в таблице занимает «Зенит» с 39 баллами. На третьей строчке располагается «Локомотив» с 37 очками.

«Хорошо в 18-м туре сыграл “Краснодар”. Команда переиграла ЦСКА, ну переиграла! ЦСКА был не совсем готов к этому матчу. У них были травмы, что-то было внутри команды несовершенное, что-то разладилось. И потом у ЦСКА отсутствует центральный нападающий… Сегодня лидер — это “Краснодар”. Они лидеры по стабильной игре, хотя “Зенит” их обыграл. Но сейчас сильнейший — “Краснодар”. А “Зенит” рядом с ним — всего одно очко, это мало», — сказал Орлов в эфире.

Ранее суперкомпьютер Opta Analyst представил прогноз на итоги сезона в РПЛ после завершения осенней части чемпионата.

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).