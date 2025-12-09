Дегтярев: решение по лимиту — самое мягкое, какое может быть

Ранее сообщалось, что по новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Его планируется поэтапно ввести в течение трех лет, начиная с сезона-2026/27.
«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета. Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», — сказал Дегтярев.
Сейчас в РПЛ действует правило «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле. Он начал действовать в сезоне-2022/23.
На данный момент в РПЛ играет 176 иностранных футболистов из 53 стран. Доля легионеров среди всех футболистов составляет 38,9%.