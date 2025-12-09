Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.67
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.83
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.90
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.86
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.85
П2
6.93

Дегтярев: решение по лимиту — самое мягкое, какое может быть

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ очень гуманным. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Ранее сообщалось, что по новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Его планируется поэтапно ввести в течение трех лет, начиная с сезона-2026/27.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета. Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», — сказал Дегтярев.

Сейчас в РПЛ действует правило «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле. Он начал действовать в сезоне-2022/23.

На данный момент в РПЛ играет 176 иностранных футболистов из 53 стран. Доля легионеров среди всех футболистов составляет 38,9%.