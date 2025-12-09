Дегтярев: решение по лимиту — самое мягкое, какое может быть

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета. Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», — сказал Дегтярев.