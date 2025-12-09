Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.67
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.83
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.90
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.86
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.85
П2
6.93

62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров

Исследовательский центр АНО «Диалог» провел опрос о восприятии россиянами идеи ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Афонина/ТАСС

В исследовании приняли участие 1900 человек, из которых 400 заявили, что интересуются футболом. Среди обычных граждан 56% поддержали идею Минспорта России о сокращении лимита на иностранных игроков, среди болельщиков за ужесточение лимита выступили 62% опрошенных.

Сторонники инициативы отмечали, что это поможет развивать национальный футбол (37%), будет соответствовать принципу «в российском футболе должны играть российские игроки» (22%) и снизит финансовую нагрузку на клубы (13%).

Противники ужесточения лимита указывали на снижение конкуренции для российских футболистов (26%) и возможное падение уровня чемпионата РПЛ (22%).

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Лимит планируется поэтапно ввести в течение трех лет, начиная с сезона-2026/27.

Сейчас в РПЛ действует лимит «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле. Он начал действовать в сезоне-2022/23.

На данный момент в РПЛ играет 176 иностранных футболистов из 53 стран. Доля легионеров среди всех игроков составляет 38,9%.