62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров

В исследовании приняли участие 1900 человек, из которых 400 заявили, что интересуются футболом. Среди обычных граждан 56% поддержали идею Минспорта России о сокращении лимита на иностранных игроков, среди болельщиков за ужесточение лимита выступили 62% опрошенных.
Сторонники инициативы отмечали, что это поможет развивать национальный футбол (37%), будет соответствовать принципу «в российском футболе должны играть российские игроки» (22%) и снизит финансовую нагрузку на клубы (13%).
Противники ужесточения лимита указывали на снижение конкуренции для российских футболистов (26%) и возможное падение уровня чемпионата РПЛ (22%).
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Лимит планируется поэтапно ввести в течение трех лет, начиная с сезона-2026/27.
Сейчас в РПЛ действует лимит «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле. Он начал действовать в сезоне-2022/23.
На данный момент в РПЛ играет 176 иностранных футболистов из 53 стран. Доля легионеров среди всех игроков составляет 38,9%.