62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По новому лимиту клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Лимит планируется поэтапно ввести в течение трех лет, начиная с сезона-2026/27.