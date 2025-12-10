Ричмонд
Чемпионат РПЛ возобновится матчем «Зенит» — «Балтика» 27 февраля

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей с 19-го по 22-й тур, которые пройдут после зимнего перерыва.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Первым матчем в 2026 году станет встреча «Зенита» против «Балтики». Сине‑бело‑голубые примут калининградский клуб 27 февраля, начало — в 19:30 по московскому времени.

Интересно, что через несколько дней после этой игры соперники вновь встретятся в плей-офф Пути регионов Кубка России в Калининграде.

19-й тур

27 февраля (пятница)

19:30 «Зенит» — «Балтика».

28 февраля (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Акрон».

14:30 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин».

17:00 «Локомотив» — «Пари НН».

19:30 «Краснодар» — «Ростов».

1 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов».

16:30 «Сочи» — «Спартак».

19:00 «Ахмат» — ЦСКА.

20-й тур

7 марта (суббота)

16:30 «Ростов» — «Балтика».

19:00 «Пари НН» — «Сочи».

8 марта (воскресенье)

12:00 «Оренбург» — «Зенит».

14:30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала).

17:00 «Рубин» — «Краснодар».

19:30 ЦСКА — «Динамо».

9 марта (понедельник)

16:30 «Локомотив» — «Ахмат».

19:00 «Спартак» — «Акрон».

21-й тур

13 марта (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург».

14 марта (суббота)

13:45 «Сочи» — «Краснодар».

16:00 «Зенит» — «Спартак».

18:15 «Ростов» — «Динамо».

20:30 «Балтика» — ЦСКА.

15 марта (воскресенье)

14:00 «Акрон» — «Ахмат».

16:30 «Пари НН» — «Крылья Советов».

19:00 «Рубин» — «Локомотив».

22-й тур

21 марта (суббота)

13:45 «Ахмат» — «Ростов».

16:00 ЦСКА — «Динамо» (Махачкала).

18:15 «Краснодар» — «Пари НН».

20:30 «Балтика» — «Сочи».

22 марта (воскресенье)

13:45 «Оренбург» — «Спартак».

16:00 «Динамо» — «Зенит».

16:30 «Крылья Советов» — «Рубин».

19:00 «Локомотив» — «Акрон».