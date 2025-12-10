Чемпионат РПЛ возобновится матчем «Зенит» — «Балтика» 27 февраля

Первым матчем в 2026 году станет встреча «Зенита» против «Балтики». Сине‑бело‑голубые примут калининградский клуб 27 февраля, начало — в 19:30 по московскому времени.
Интересно, что через несколько дней после этой игры соперники вновь встретятся в плей-офф Пути регионов Кубка России в Калининграде.
19-й тур
27 февраля (пятница)
19:30 «Зенит» — «Балтика».
28 февраля (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Акрон».
14:30 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин».
17:00 «Локомотив» — «Пари НН».
19:30 «Краснодар» — «Ростов».
1 марта (воскресенье)
14:00 «Динамо» — «Крылья Советов».
16:30 «Сочи» — «Спартак».
19:00 «Ахмат» — ЦСКА.
20-й тур
7 марта (суббота)
16:30 «Ростов» — «Балтика».
19:00 «Пари НН» — «Сочи».
8 марта (воскресенье)
12:00 «Оренбург» — «Зенит».
14:30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала).
17:00 «Рубин» — «Краснодар».
19:30 ЦСКА — «Динамо».
9 марта (понедельник)
16:30 «Локомотив» — «Ахмат».
19:00 «Спартак» — «Акрон».
21-й тур
13 марта (пятница)
19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург».
14 марта (суббота)
13:45 «Сочи» — «Краснодар».
16:00 «Зенит» — «Спартак».
18:15 «Ростов» — «Динамо».
20:30 «Балтика» — ЦСКА.
15 марта (воскресенье)
14:00 «Акрон» — «Ахмат».
16:30 «Пари НН» — «Крылья Советов».
19:00 «Рубин» — «Локомотив».
22-й тур
21 марта (суббота)
13:45 «Ахмат» — «Ростов».
16:00 ЦСКА — «Динамо» (Махачкала).
18:15 «Краснодар» — «Пари НН».
20:30 «Балтика» — «Сочи».
22 марта (воскресенье)
13:45 «Оренбург» — «Спартак».
16:00 «Динамо» — «Зенит».
16:30 «Крылья Советов» — «Рубин».
19:00 «Локомотив» — «Акрон».