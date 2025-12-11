Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, “Спартак” — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — сказал Некрасов.