Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы

Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.11
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.39
X
3.60
П2
2.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.83
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.42
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
6.90
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.98
X
3.50
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.31
П2
2.64
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.61
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.33
П2
1.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.46
П2
3.18
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.29
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.51
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
6.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.70
П2
11.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.98
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.80
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.84
П2
4.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.63
П2
3.02
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2

Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что московский клуб является самым популярным клубом Восточной Европы и должен бороться за самые высокие места. Об этом сообщает ТАСС.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, “Спартак” — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — сказал Некрасов.

В начале октября Некрасов был утвержден новым генеральным директором «Спартака» вместо Олега Малышева, занимавшего этот пост с июня 2023 года. Ранее Некрасов занимал пост первого вице-президента «Газпромбанка» и не имел опыта работы в спортивных организациях.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».