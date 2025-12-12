Бубнов назвал лучший матч первой части сезона РПЛ

Бубнов заявил, что матч «Краснодара» и ЦСКА можно назвать лучшим по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги.
«Это был лучший матч не тура, а лучший матч сезона, ну, до перерыва. Я думаю, что вот в таком составе, который сейчас у “Краснодара”, — у него практически слабых мест вообще нет», — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. Шоу».
Напомним, «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России с 40 очками. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит» с 39 баллами. На третьем месте располагается московский «Локомотив», отставая от «быков» на три очка.
Суперкомпьютер Opta Analyst представил прогноз на итоги сезона в РПЛ после завершения осенней части чемпионата. Главным фаворитом на победу по версии искусственного интеллекта является действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).