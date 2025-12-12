«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона за 45 миллионов евро

Как сообщает Sport24, красно-белые готовы вступить в переговоры с клубами по потенциальной продаже 26-летнего португальца, если столичному клубу предложат за трансфер Жедсона в районе 45 млн евро. Отмечается, что в «Спартаке» довольны игрой футболиста и не хотят с ним расставаться в ближайшее трансферное окно.
Жедсон Фернандеш присоединился к московскому клубу летом 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник отметился 5 забитыми мячами и 3 голевыми пасами в 19 встречах за красно-белых во всех турнирах.
«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, набрав 29 баллов в 18 встречах.