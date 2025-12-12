Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.45
П2
2.38
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.38
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.87
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона за 45 миллионов евро

Стало известно, при каких условиях московский «Спартак» готов расстаться с португальским полузащитником команды Жедсоном Фернандешом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24, красно-белые готовы вступить в переговоры с клубами по потенциальной продаже 26-летнего португальца, если столичному клубу предложат за трансфер Жедсона в районе 45 млн евро. Отмечается, что в «Спартаке» довольны игрой футболиста и не хотят с ним расставаться в ближайшее трансферное окно.

Жедсон Фернандеш присоединился к московскому клубу летом 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник отметился 5 забитыми мячами и 3 голевыми пасами в 19 встречах за красно-белых во всех турнирах.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, набрав 29 баллов в 18 встречах.