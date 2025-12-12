«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона за 45 миллионов евро

Как сообщает Sport24, красно-белые готовы вступить в переговоры с клубами по потенциальной продаже 26-летнего португальца, если столичному клубу предложат за трансфер Жедсона в районе 45 млн евро. Отмечается, что в «Спартаке» довольны игрой футболиста и не хотят с ним расставаться в ближайшее трансферное окно.