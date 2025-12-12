Глушаков выступил за ужесточение лимита: Нельзя сброд везти

В сентябре 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) будет к 2028 году ужесточен до формулы «десять легионеров в заявке клуба, пять на поле одновременно». Действующий лимит работает по схеме «13 в заявке, восемь на поле» и не затрагивает игроков из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.