Глушаков выступил за ужесточение лимита: Нельзя сброд везти

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался об инициативе об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Денис Глушаков считает, что нужно фильтровать иностранных футболистов.

«Нормальная история с введением лимита. Легионеров запрещать полностью тоже не надо, но надо фильтровать. Нельзя сброд везти, потому что уровень чемпионата упадёт ниже некуда. Своих пацанов растить надо, внимание им уделять, а они будут развиваться рядом с качественными иностранцами», — цитирует Глушакова сайт Odds.ru.

В сентябре 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) будет к 2028 году ужесточен до формулы «десять легионеров в заявке клуба, пять на поле одновременно». Действующий лимит работает по схеме «13 в заявке, восемь на поле» и не затрагивает игроков из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.