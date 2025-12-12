Геннадий Орлов дал совет «Зениту» по усилению состава

Геннадий Орлов считает, что Орлов «Зениту» необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.
«Я вообще сказал бы, что “Зениту” нужны три человека. Центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
«Зенит» после 18 туров занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на 1 очко. «Зенит» проведет три тренировочных сбора в зимнюю паузу. 14 января команда отправится в Катар, где пройдут первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.
Геннадию Орлову 80 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.