Геннадий Орлов дал совет «Зениту» по усилению состава

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на 1 очко. «Зенит» проведет три тренировочных сбора в зимнюю паузу. 14 января команда отправится в Катар, где пройдут первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.