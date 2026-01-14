Мостовой посвятил стихотворение новому тренеру «Спартака»

57-летний Мостовой разместил в своем телеграм-канале видео, на котором зачитывает собственное стихотворение, посвященное испанскому специалисту.
«Уже в который раз подряд
В Москву приехал чудо-тренер, говорят.
А мы на это скажем снова:
“В “Спартак” помощником поставьте Мостового”, — сказал он.
«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.
Карседо ранее уже работал в «Спартаке»: в 2012 году он входил в тренерский штаб своего соотечественника Унаи Эмери. Испанец также работал с ним в «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале», а в 2020 году начал самостоятельную тренерскую карьеру. Карседо успел поработаь в «Ибице», «Сарагосе» и кипрском «Пафосе», который в этом сезоне сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».