Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения «Спартака»

Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в начале января. Соглашение 52‑летнего специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года. Испанец рассказал, как проходили переговоры с московским клубом.
— Мне по‑настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. С нетерпением ждем начала сборов. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем все, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха.
— Вы познакомились со стадионом, музеем, тренировочной базой. 14 лет назад ничего этого у «Спартака» не было.
— Я очень впечатлен! Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии. И сейчас мы видим его масштаб.
— Как вы встретили предложение «Спартака»?
— Мой штаб был доволен работой на Кипре. Но когда тебя зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат.
— Как прошли переговоры с руководством нашего клуба?
— Довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов, — приводит слова Карседо пресс‑служба «Спартака».
Предыдущим клубом испанца был кипрский «Пафос», который он тренировал с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Кипра и вышла в Лигу чемпионов. Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.
По итогам 18 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.