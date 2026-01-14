Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, как отреагировал на предложение московского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Спартак

Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в начале января. Соглашение 52‑летнего специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года. Испанец рассказал, как проходили переговоры с московским клубом.

— Мне по‑настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. С нетерпением ждем начала сборов. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем все, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха.

— Вы познакомились со стадионом, музеем, тренировочной базой. 14 лет назад ничего этого у «Спартака» не было.

— Я очень впечатлен! Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии. И сейчас мы видим его масштаб.

— Как вы встретили предложение «Спартака»?

— Мой штаб был доволен работой на Кипре. Но когда тебя зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат.

— Как прошли переговоры с руководством нашего клуба?

— Довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов, — приводит слова Карседо пресс‑служба «Спартака».

Предыдущим клубом испанца был кипрский «Пафос», который он тренировал с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Кипра и вышла в Лигу чемпионов. Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

По итогам 18 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.