Ульви Бабаев продлил контракт с московским «Динамо»

21-летний Ульви Бабаев подписал с бело-голубыми новое соглашение до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
«Рады, что продолжаем работать вместе», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Ульви Бабаев является воспитанником «Динамо». Предыдущее соглашение с 21-летним игроком было рассчитано до лета текущего года. Ранее сообщалось, что Бабаев был близок к переходу в московский «Спартак». По данным СМИ, красно-белые хотели подписать игрока свободным агентом.
В СМИ поступала информация о том, что Ульви Бабаева удален из командного чата «Динамо» и не поедет с бело-голубыми на сбор в Объединенные Арабские Эмираты.
Игрок молодежной сборной России в текущем сезоне провел 15 матчей и забил пять мячей.