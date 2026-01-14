Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Ульви Бабаев продлил контракт с московским «Динамо»

Согласно данным СМИ, в зимнее трансферное окно вингер был близок к переходу в «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21-летний Ульви Бабаев подписал с бело-голубыми новое соглашение до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

«Рады, что продолжаем работать вместе», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Ульви Бабаев является воспитанником «Динамо». Предыдущее соглашение с 21-летним игроком было рассчитано до лета текущего года. Ранее сообщалось, что Бабаев был близок к переходу в московский «Спартак». По данным СМИ, красно-белые хотели подписать игрока свободным агентом.

В СМИ поступала информация о том, что Ульви Бабаева удален из командного чата «Динамо» и не поедет с бело-голубыми на сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Игрок молодежной сборной России в текущем сезоне провел 15 матчей и забил пять мячей.