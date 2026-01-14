Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.37
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.44
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.95
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Карседо оценил слова Дзюбы, назвавшего Эмери «тренеришкой»

В 2012 году новый главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

После крупного поражения от «Динамо» (1:5) в 2012 году нападающий «Спартака» Артем Дзюба резко отозвался о наставнике команды Унаи Эмери: «Что сказать по игре? Пусть говорит наш тренеришка». Хуан Карлос Карседо высказался о критических словах экс‑нападающего в адрес Эмери.

— Вы помните Артема Дзюбу по прошлой работе в России?

— Да, это большой игрок, который был важен для «Спартака» и внес хороший вклад в сборной России. Мы увидимся с ним во второй части сезона.

— Дзюба называл Эмери тренеришкой, поэтому немного удивили ваши слова о нем.

— Не могу ничего сказать о Дзюбе. Мы учимся на ошибках. Что касается его слов, то Унаи Эмери всем все доказал, — передает слова Карседо корреспондент «Матч ТВ».

52-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. После работы в «Спартаке», Эмери тренировал «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 баллами.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше