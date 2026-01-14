Карседо оценил слова Дзюбы, назвавшего Эмери «тренеришкой»

После крупного поражения от «Динамо» (1:5) в 2012 году нападающий «Спартака» Артем Дзюба резко отозвался о наставнике команды Унаи Эмери: «Что сказать по игре? Пусть говорит наш тренеришка». Хуан Карлос Карседо высказался о критических словах экс‑нападающего в адрес Эмери.
— Вы помните Артема Дзюбу по прошлой работе в России?
— Да, это большой игрок, который был важен для «Спартака» и внес хороший вклад в сборной России. Мы увидимся с ним во второй части сезона.
— Дзюба называл Эмери тренеришкой, поэтому немного удивили ваши слова о нем.
— Не могу ничего сказать о Дзюбе. Мы учимся на ошибках. Что касается его слов, то Унаи Эмери всем все доказал, — передает слова Карседо корреспондент «Матч ТВ».
52-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. После работы в «Спартаке», Эмери тренировал «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 баллами.