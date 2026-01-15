«Спартак» объявил состав на первый зимний сбор при Хуане Карседо

Испанский специалист и его тренерский штаб выбрали 27 футболистов красно-белых.
Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко и Илья Помазун;
Защитники: Егор Гузиев, Александер Джику, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Илья Самошников и Даниил Хлусевич;
Полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров и Жедсон Фернандеш;
Нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный и Манфред Угальде.
В рамках первого сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. О сопернике, а также дате и времени начала встречи станет известно позднее.
Напомним, Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в начале января. Трудовое соглашение 52‑летнего специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
Предыдущим клубом Карседо был кипрский «Пафос», который он возглавлял с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Кипра и вышла в Лигу чемпионов. Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.