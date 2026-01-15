Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.20
П2
2.23
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2

«Спартак» объявил состав на первый зимний сбор при Хуане Карседо

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала список футболистов, которые отправились на первый зимний сбор в ОАЭ при новом главном тренере Хуане Карседо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

Испанский специалист и его тренерский штаб выбрали 27 футболистов красно-белых.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко и Илья Помазун;

Защитники: Егор Гузиев, Александер Джику, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Илья Самошников и Даниил Хлусевич;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров и Жедсон Фернандеш;

Нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный и Манфред Угальде.

В рамках первого сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. О сопернике, а также дате и времени начала встречи станет известно позднее.

Напомним, Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в начале января. Трудовое соглашение 52‑летнего специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.

Предыдущим клубом Карседо был кипрский «Пафос», который он возглавлял с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Кипра и вышла в Лигу чемпионов. Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.