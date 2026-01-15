«Спартак» показал речь Карседо перед вылетом на сборы в ОАЭ

«Мы приехали с огромной мотивацией. Мы хотим помочь, и мы верим в вас. У нас прекрасная команда, поверьте мне. Уверен, что мы все будем расти как команда. У нас впереди пять недель интенсивной работы в Дубае. Мы пообщаемся, и очень важно формировать команду», — сказал Карседо.