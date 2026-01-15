Ричмонд
«Спартак» показал речь Карседо перед вылетом на сборы в ОАЭ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил с речью перед футболистами накануне вылета команды на первый зимний сбор в ОАЭ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

Первый сбор красно-белых пройдет в Дубае с 15 по 21 января. На него отправятся 27 игроков.

«Мы приехали с огромной мотивацией. Мы хотим помочь, и мы верим в вас. У нас прекрасная команда, поверьте мне. Уверен, что мы все будем расти как команда. У нас впереди пять недель интенсивной работы в Дубае. Мы пообщаемся, и очень важно формировать команду», — сказал Карседо.

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

Карседо ранее уже работал в «Спартаке»: в 2012 году он входил в тренерский штаб своего соотечественника Унаи Эмери. Испанец также работал с ним в «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале», а в 2020 году начал самостоятельную тренерскую карьеру. Карседо успел поработаь в «Ибице», «Сарагосе» и кипрском «Пафосе», который в этом сезоне сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».