«Акрон» подписал 19-летнего вингера из Уругвая

19-летний уругваец уже прибыл в расположение «Акрона» в Абу-Даби. В тольяттинском клубе он будет выступать под 10-м номером.
По информации Transfermarkt, контракт «Акрона» с Аревало рассчитан до лета 2030 года.
«Кевин Аревало — правоногий вингер, чаще играющий на левом фланге. Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар. Кевин был отмечен спортивным отделом ещё прошлым летом, но ввиду различных причин сделку получилось осуществить только сейчас», — сказал шеф‑скаут «Акрона» Алексей Буртовой.
Аревало является воспитанником «Монтевидео Сити», за первую команду которого он дебютировал в прошлом году. Всего на его счету 15 матчей, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 28 февраля тольяттинцы на выезде сыграют против «Оренбурга».