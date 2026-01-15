Агент высказался об уходе защитника «Зенита» из клуба

Ранее в СМИ поступала информация о том, что сине-бело-голубые достигли полного согласия с греческим ПАОКом по всем пунктам перехода, за исключением величины отступных. Дркушич может перебраться в чемпионат Греции за сумму около 4 миллионов евро.
«Ваня прибыл на сборы “Зенита”, и начинает сборы. В последнее время много новостей о его переходе в ПАОК, но пока ничего нет. На данный момент он игрок “Зенита” и у него долгосрочный контракт с клубом. К Дркушичу есть интерес и из других клубов. ПАОК и другие команды — пока это только на уровне общения и разговоров, все решается на уровне клубов. Мы каждый день получаем звонки по поводу Вани, но должно быть предложение, которое устроит и клубы, и футболиста. Дркушич рад быть в “Зените” и он не задумывается об уходе», — цитирует Младена Ратковицу Sport24.
Дркушич выступает в составе «Зенита» с 2024 года, перейдя из «Сочи» за 4 миллиона евро. За это время он принял участие в 30 встречах и получил 2 предупреждения (20 матчей и 2 желтых карточки в текущем сезоне), не отметившись результативными действиями. В активе 26-летнего центрального защитника 26 матчей в составе сборной Словении.
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.
Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.