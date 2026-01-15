Агент высказался об уходе защитника «Зенита» из клуба

«Ваня прибыл на сборы “Зенита”, и начинает сборы. В последнее время много новостей о его переходе в ПАОК, но пока ничего нет. На данный момент он игрок “Зенита” и у него долгосрочный контракт с клубом. К Дркушичу есть интерес и из других клубов. ПАОК и другие команды — пока это только на уровне общения и разговоров, все решается на уровне клубов. Мы каждый день получаем звонки по поводу Вани, но должно быть предложение, которое устроит и клубы, и футболиста. Дркушич рад быть в “Зените” и он не задумывается об уходе», — цитирует Младена Ратковицу Sport24.