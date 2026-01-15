Ричмонд
Полузащитник «Балтики» Саусь хочет выиграть золото РПЛ: «Наша цель — тройка»

Полузащитник «Балтики» озвучил цели клуба на оставшийся сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футболист калининградского клуба «Балтика» Владислав Саусь рассказал о планах команды на оставшийся сезон и заявил, что главная цель — это призовые места.

— Нам хотелось бы забраться как можно выше в таблице. Посмотрим, как пойдет весной. Конечно, хотелось бы занять первое (место). Думаю, в тройке было бы вообще замечательно.

— Нынешнее пятое место уже не устраивает?

— Наверное, любому амбициозному футболисту и клубу всегда хочется быть выше. Сейчас результат хороший, но хочется большего. Повторюсь, тройка — наша цель, — заявил Саусь в интервью «Чемпионату».

Напомним, после осенней части сезона «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. После зимнего перерыва РПЛ стартует с 19-м туром 27 февраля. На данный момент первое место занимает «Краснодар» с 40 очками на счету, с отставанием в один балл на втором месте «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 37 очками.

Саусь присоединился к «Балтике» в сезоне-2024/2025. В текущей кампании 22-летний футболист набрал 3 очка после 17 матчей в Премьер-лиге. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Владиславу со стороны ЦСКА, но по его словам, он не участвовал ни в каких переговорах и не обменян ни в какой другой клуб.