Полузащитник «Балтики» Саусь хочет выиграть золото РПЛ: «Наша цель — тройка»

Футболист калининградского клуба «Балтика» Владислав Саусь рассказал о планах команды на оставшийся сезон и заявил, что главная цель — это призовые места.
— Нам хотелось бы забраться как можно выше в таблице. Посмотрим, как пойдет весной. Конечно, хотелось бы занять первое (место). Думаю, в тройке было бы вообще замечательно.
— Нынешнее пятое место уже не устраивает?
— Наверное, любому амбициозному футболисту и клубу всегда хочется быть выше. Сейчас результат хороший, но хочется большего. Повторюсь, тройка — наша цель, — заявил Саусь в интервью «Чемпионату».
Напомним, после осенней части сезона «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. После зимнего перерыва РПЛ стартует с 19-м туром 27 февраля. На данный момент первое место занимает «Краснодар» с 40 очками на счету, с отставанием в один балл на втором месте «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 37 очками.
Саусь присоединился к «Балтике» в сезоне-2024/2025. В текущей кампании 22-летний футболист набрал 3 очка после 17 матчей в Премьер-лиге. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Владиславу со стороны ЦСКА, но по его словам, он не участвовал ни в каких переговорах и не обменян ни в какой другой клуб.