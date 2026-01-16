Семак: Невозможно совместить чемпионство и воспитанников клуба

И еще пример: у нас в стране порядка 150 профессиональных клубов. Знаете, сколько в Бразилии? Более двух тысяч. Представляете, какая там конкуренция? У нас футбол является работой для около пяти тысяч человек. А в Бразилии — для более 50 тысяч. Это совсем другая вовлеченность общества в спорт, — рассказал Семак в интервью «Спортс''».