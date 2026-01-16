Ричмонд
Семак: Невозможно совместить чемпионство и воспитанников клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в составе клуба из Санкт-Петербурга мало воспитанников академии.

— Руководство ждет от вас чемпионства каждый год, часть болельщиков — чтобы этого чемпионства добивались в том числе воспитанники. Насколько сложно совместить обе задачи?


— Это не просто сложно — это невозможно. Невозможно искусственно адаптировать игрока, если он не соответствует уровню.

На протяжении семи лет, которые я в «Зените», в заявках на матчи было свыше 30 воспитанников. А если взять сборы, насчитаем 50−60 игроков, которые прошли через основной состав.

— Почему игрокам не хватает качеств? Вы говорите про семь лет — большая дистанция.


— Вижу два ключевых фактора. Первый: в детских секциях и школах (это не касается нашей академии) детей не отбирают, а набирают.

Второй фактор: сегодня невозможно расти только за счет желания и фанатичной преданности футболу. И родители, и дети хотят работать в комфортных условиях. Если посмотрим на страну, на бескрайний север, там почти нет круглогодичных футбольных манежей. Даже в Санкт-Петербурге манежей — по пальцам пересчитать. Манеж в академии построили только в этом году. В остальном максимум — дутики, в которых условия достаточно сложные.

Мы должны понимать, из чего подпитываться. Если хотим полноводные реки, должен вырасти уровень базовых условий для ребят. Повторюсь: сейчас детям нужны комфортные условия. Иначе заниматься они не будут.

И еще пример: у нас в стране порядка 150 профессиональных клубов. Знаете, сколько в Бразилии? Более двух тысяч. Представляете, какая там конкуренция? У нас футбол является работой для около пяти тысяч человек. А в Бразилии — для более 50 тысяч. Это совсем другая вовлеченность общества в спорт, — рассказал Семак в интервью «Спортс''».

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.