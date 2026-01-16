Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.86
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.67
П2
2.48
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.60
П2
4.47
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.02
П2
9.75
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2

Стала известна причина смерти экс-футболиста «Зенита» в 45 лет

Бывший нападающий «Зенита» и «Сибири» Дмитрий Акимов скончался в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба ФК "Динамо" (Санкт-Петербург)

О смерти экс-футболиста стало известно в четверг, 15 января. Ему было 45 лет.

По информации издания «Аргументы и факты», в последние годы Акимов имел проблемы с алкоголем.

Дмитрий Акимов является воспитанником «Зенита», где выступал в одной юношеской команде с Андреем Аршавиным. За первую команду сине-бело-голубых он провел пять матчей.

Также Акимов выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел». Его последним профессиональным клубом было петербургское «Динамо», которое он покинул в 2014 году.

Акимов является лучшим бомбардиром в истории «Сибири» (131 мяч) и третьим в списке лучших бомбардиров в истории Первой лиги (127 мячей).