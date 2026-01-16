Стала известна причина смерти экс-футболиста «Зенита» в 45 лет

Также Акимов выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел». Его последним профессиональным клубом было петербургское «Динамо», которое он покинул в 2014 году.