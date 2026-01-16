Стала известна причина смерти экс-футболиста «Зенита» в 45 лет

О смерти экс-футболиста стало известно в четверг, 15 января. Ему было 45 лет.
По информации издания «Аргументы и факты», в последние годы Акимов имел проблемы с алкоголем.
Дмитрий Акимов является воспитанником «Зенита», где выступал в одной юношеской команде с Андреем Аршавиным. За первую команду сине-бело-голубых он провел пять матчей.
Также Акимов выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел». Его последним профессиональным клубом было петербургское «Динамо», которое он покинул в 2014 году.
Акимов является лучшим бомбардиром в истории «Сибири» (131 мяч) и третьим в списке лучших бомбардиров в истории Первой лиги (127 мячей).