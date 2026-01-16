«Зенит» объявил о проведении двух матчей с клубом «Шанхай Порт»

Матчи состоятся 22 и 26 января. Первая встреча пройдет в формате три тайма по 30 минут, в ответной встрече команды планирут сыграть три тайма по 45 минут.
«Шанхай Порт» является победителем последних трех розыгрышей чемпионата Китая. В двух последних сезонах команда обходила в турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.
Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.