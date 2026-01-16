Паршивлюк покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Паршивлюк — воспитанник московского «Спартака», за который играл с 2007-го по 2016 год и был капитаном команды. Далее его карьера продолжилась в «Анжи» (Махачкала) и «Ростове». Он присоединился к «Динамо» как игрок в июне 2019 года. За пять сезонов защитник сыграл за команду 110 матчей, в девяти из которых выходил на поле с капитанской повязкой. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (в сезонах 2021/22 и 2023/24).