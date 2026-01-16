Ричмонд
Паршивлюк покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Сергей Паршивлюк работал в «Динамо» с 2024 года и помогал трем главным тренерам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!» — говорится в заявлении бело-голубых.

Паршивлюк — воспитанник московского «Спартака», за который играл с 2007-го по 2016 год и был капитаном команды. Далее его карьера продолжилась в «Анжи» (Махачкала) и «Ростове». Он присоединился к «Динамо» как игрок в июне 2019 года. За пять сезонов защитник сыграл за команду 110 матчей, в девяти из которых выходил на поле с капитанской повязкой. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (в сезонах 2021/22 и 2023/24).

После завершения игровой карьеры летом 2024 года он вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а затем помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

После 18 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

