37-летний Дзюба объяснил свою мотивацию продолжать карьеру

Артем Дзюба рассказал, что его мотивирует его «червячок внутри».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

37-летний футболист Артем Дзюба рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру профессионального футболиста.

"В чем моя мотивация продолжать карьеру? Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. Многие говорят про возраст, а ты борешься с этим.

Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. Пока мне это нравится. У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться", — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. С марта 2025 года рекордом для бомбардиров сборной России единолично владеет Дзюба — 31 гол. У Кержакова сейчас 30 мячей.

Артем рассказал, что гордится несколькими рекордами в 2025 году.

«Ключевое событие 2025 года — сохранение прописки “Акрона” в Мир — Российской премьер-лиге, в этом сезоне тоже идем неплохо. Что касается личных итогов, то выделю три рекорда, которые мне удалось поставить на данный момент, я ими очень горжусь, потому что всю карьеру ты играешь, двигаешься к каким-то целям, которые по прошествии времени будешь вспоминать и думать, что пройден интересный и непростой путь. Если говорить про неспортивные итоги 2025-го, то, слава богу, родители здоровы, с детишками все хорошо, поэтому грех жаловаться», — сказал Дзюба «Спорт-Экспрессу».

На данный момент «Акрон» на девятом месте в турнирной таблице, на счету команды уже 21 очко.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше