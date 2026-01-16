37-летний Дзюба объяснил свою мотивацию продолжать карьеру

«Ключевое событие 2025 года — сохранение прописки “Акрона” в Мир — Российской премьер-лиге, в этом сезоне тоже идем неплохо. Что касается личных итогов, то выделю три рекорда, которые мне удалось поставить на данный момент, я ими очень горжусь, потому что всю карьеру ты играешь, двигаешься к каким-то целям, которые по прошествии времени будешь вспоминать и думать, что пройден интересный и непростой путь. Если говорить про неспортивные итоги 2025-го, то, слава богу, родители здоровы, с детишками все хорошо, поэтому грех жаловаться», — сказал Дзюба «Спорт-Экспрессу».