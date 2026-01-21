Ричмонд
Бубнов оценил переход Баринова в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Александр Бубнов считает, что ЦСКА был нужен такой полузащитник, как Дмитрий Баринов.

«Сейчас разговоры, кто больше приобрёл, а кто потерял от размена Дивеева на Гонду. И в основном оценки в пользу ЦСКА. На мой взгляд, для ЦСКА это большой плюс. Плюс они ещё Баринова приобрели. Потому что у них классического опорного полузащитника не было. И Кисляк, и Обляков и даже этот… Вильягра. Ну он ближе к роли классического опорного полузащитника, а Кисляк точно более современный опорный.

Плюс эти ребята, особенно молодые, они не лидеры. А Баринов ярко выраженный лидер, капитан и классический опорный полузащитник. Плюс никто из этих ребят центрального защитника сыграть не может, а он может. И играл», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент. Шоу».

13 января пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе полузащитника клуба Дмитрия Баринова в ЦСКА. 29-летний футболист — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне Баринов провел за «железнодорожников» 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первый матч после зимней паузы команда проведет 1 марта в Грозном против «Ахмата».

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.