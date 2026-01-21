«Динамо» объявило о трансфере защитника «Ботафого»

Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо перешел в московское «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ. Футболист подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления.
В составе «Динамо» защитник будет выступать под номером 57. Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского футболиста составила 6 миллионов евро. Еще 1 миллион евро включен в сделку в качестве бонусов. По данным СМИ, на игрока также претендовал «Торино».
Рикардо является воспитанником «Флуминенсе», в прошлом году выступал за «Ботафого», провел 29 матчей и забил один гол.
«Динамо» после 18 туров с 21 очком занимает 10‑е место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги. В 19-м туре бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.