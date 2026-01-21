«Динамо» объявило о трансфере защитника «Ботафого»

В составе «Динамо» защитник будет выступать под номером 57. Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского футболиста составила 6 миллионов евро. Еще 1 миллион евро включен в сделку в качестве бонусов. По данным СМИ, на игрока также претендовал «Торино».