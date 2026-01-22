Ричмонд
Федор Смолов в марте начнет обучение на тренера

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов объявил о старте обучения для получения тренерской лицензии УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский форвард Федор Смолов начнет обучение для получения тренерской лицензии категорий A и B УЕФА. Об этом он заявил в своем шоу Smol FM на «ВидеоСпортс».

«Я с марта пойду учиться на A+B», — сказал Смолов.

Лицензия категории «А» позволяет тренерам возглавлять клубы Первой лиги, а на уровне РПЛ они могут только входить в тренерский штаб команд. Лицензия категории «B» позволяет тренировать молодежные составы и любительские клубы, а также быть ассистентом в профессиональных командах.

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Летом он провел три матча за медиафутбольный «БроукБойз» в Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

На счету Смолова 45 матчей и 16 голов за сборную России. В составе национальной команды он играл на Евро-2016, Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.