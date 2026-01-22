Федор Смолов в марте начнет обучение на тренера

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Летом он провел три матча за медиафутбольный «БроукБойз» в Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.