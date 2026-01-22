ЦСКА предложил «Севилье» 8 миллионов евро за защитника Саласа

По данным «Матч ТВ», «Севилья» отклонила предложение ЦСКА по защитнику Кике Саласу.
«ЦСКА предложил не восемь миллионов евро за Кике Саласа, а пять. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе “Севильи” и его ценность возросла», — заявил представитель пресс‑службы испанского клуба.
Салас играет за «Севилью» с января 2023 года. В этом сезоне 23-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Его контракт с «Севильей» рассчитан до лета 2029-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первый матч после зимней паузы команда проведет 1 марта в Грозном против «Ахмата».