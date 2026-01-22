ЦСКА предложил «Севилье» 8 миллионов евро за защитника Саласа

«ЦСКА предложил не восемь миллионов евро за Кике Саласа, а пять. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе “Севильи” и его ценность возросла», — заявил представитель пресс‑службы испанского клуба.