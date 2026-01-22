ЦСКА победил клуб РПЛ в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу футболистов ЦСКА.
Счет открыл нападающий «Акрона» Артем Дзюба на 29-й минуте. На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, а защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперед на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного. Матия Попович забил третий мяч ЦСКА в этой встрече на 85-й минуте.
Впервые за ЦСКА после перехода из московского «Локомотива» сыграл полузащитник Дмитрий Баринов, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
В текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в рамках Российской Премьер-лиги завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).
После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, в активе команды 21 очко.