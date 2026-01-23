Источник: Морено тренировал в «Сочи» по советам ChatGPT

«Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: “Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнем заниматься в семь утра”.



Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: “Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?” Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT.



Это не единственный пример использования Морено ChatGPT. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелешиным и Артуром Шушеначевым. Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев», — сказал Орлов Спортсу.