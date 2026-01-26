Защитник «Зенита» Эракович близок возвращению в «Црвену Звезду»

По информации источника, стороны находятся на заключительном этапе переговоров и обсуждают последние детали сделки.
Ранее в СМИ сообщали, что Эракович недоволен своим положением в клубе из Санкт-Петербурга. Футболист хочет получать больше игровой практики. В «Црвене звезде» в нем видят одного из игроков основы.
В конце декабря «Зенит» уже отклонял предложение «Црвены Звезды» по аренде Страхини Эраковича.
25-летний Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году за €8 млн. В текущем сезоне футболист провел в составе сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с «Зенитом» Эракович стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В сезоне-2025/26 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы «Зенит» на своем поле 27 февраля примет калининградскую «Балтику».