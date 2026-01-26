Защитник «Зенита» Эракович близок возвращению в «Црвену Звезду»

25-летний Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году за €8 млн. В текущем сезоне футболист провел в составе сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с «Зенитом» Эракович стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.