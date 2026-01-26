Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.01
П2
2.77
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.20
П2
2.92
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.98
П2
3.88
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2

Защитник «Зенита» Эракович близок возвращению в «Црвену Звезду»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович близок к переходу в «Црвену Звезду» на правах аренды с правом выкупа, сообщает «Чемпионат».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, стороны находятся на заключительном этапе переговоров и обсуждают последние детали сделки.

Ранее в СМИ сообщали, что Эракович недоволен своим положением в клубе из Санкт-Петербурга. Футболист хочет получать больше игровой практики. В «Црвене звезде» в нем видят одного из игроков основы.

В конце декабря «Зенит» уже отклонял предложение «Црвены Звезды» по аренде Страхини Эраковича.

25-летний Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году за €8 млн. В текущем сезоне футболист провел в составе сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с «Зенитом» Эракович стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2025/26 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы «Зенит» на своем поле 27 февраля примет калининградскую «Балтику».