Саусь обратился к болельщикам после перехода в «Спартак»

— Красно-белые, привет! Я Владислав Саусь. Я рад присоединиться к «Спартаку» и отдам все силы ради побед клуба. С нетерпением жду возможности выйти на поле и ощутить вашу поддержку. Вперед, «Спартак»! — сказал Саусь на видео в соцсетях московского клуба.