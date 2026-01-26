Саусь обратился к болельщикам после перехода в «Спартак»

Ранее московский «Спартак» объявил о переходе 22-летнего Сауся. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года.
— Красно-белые, привет! Я Владислав Саусь. Я рад присоединиться к «Спартаку» и отдам все силы ради побед клуба. С нетерпением жду возможности выйти на поле и ощутить вашу поддержку. Вперед, «Спартак»! — сказал Саусь на видео в соцсетях московского клуба.
Ранее в СМИ сообщали, что «Спартак» заплатил за футболиста 350 миллионов рублей.
22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и пять результативных передач.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. В начале января красно-белых возглавил новый главный тренер Хуан Карлос Карседо. Он сменил на посту Деяна Станковича. Трудовое соглашение 52‑летнего испанского специалиста со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года.