Трансфер Сауся в «Спартак» стал рекордным для «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» высказался о переходе Владислава Сауся в «Спартак».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

Ранее московский «Спартак» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года. В СМИ сообщали, что «Спартак» заплатил за футболиста 350 миллионов рублей.

— Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время. Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и пять результативных передач.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. «Балтика» располагается на пятом месте с 35 баллами.


Напомним, в начале января красно-белых возглавил новый главный тренер 52-летний Хуан Карлос Карседо. Он сменил на посту Деяна Станковича.