Трансфер Сауся в «Спартак» стал рекордным для «Балтики»

— Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время. Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».