Трансфер Сауся в «Спартак» стал рекордным для «Балтики»

Ранее московский «Спартак» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года. В СМИ сообщали, что «Спартак» заплатил за футболиста 350 миллионов рублей.
— Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время. Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и пять результативных передач.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. «Балтика» располагается на пятом месте с 35 баллами.
Напомним, в начале января красно-белых возглавил новый главный тренер 52-летний Хуан Карлос Карседо. Он сменил на посту Деяна Станковича.