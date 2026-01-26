Петров отказался от «Локомотива» и продлил контракт с «Балтикой»

По информации журналиста Андрея Панкова, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. «Локомотив» предлагал Петрову контракт на три с половиной года с зарплатой 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей в качестве бонусов. Сторона игрока изначально настаивала на зарплате 6 млн рублей в месяц, однако позднее снизила требования до 4 млн рублей. В итоге стороны так и не пришли к соглашению.