Петров отказался от «Локомотива» и продлил контракт с «Балтикой»

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Петрову проявлял московский «Локомотив», который был готов выплатить за переход футболиста 100 млн рублей.
По информации журналиста Андрея Панкова, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. «Локомотив» предлагал Петрову контракт на три с половиной года с зарплатой 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей в качестве бонусов. Сторона игрока изначально настаивала на зарплате 6 млн рублей в месяц, однако позднее снизила требования до 4 млн рублей. В итоге стороны так и не пришли к соглашению.
Петров перешел в «Балтику» зимой 2025 года из нижнекамского «Нефтехимика» за 250 тыс. евро. Он провел за калининградцев 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
Стоит отметить, что Петров является воспитанником «Локомотива». В период с 2021 по 2023 год он провел за первую команду «железнодорожников» 18 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Летом 2023 года «Нефтехимик» купил Петрова у «Локомотива» за 30 тыс. евро.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 27 февраля калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».