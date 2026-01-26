Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.95
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.95
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Петров отказался от «Локомотива» и продлил контракт с «Балтикой»

«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Максимом Петровым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Петрову проявлял московский «Локомотив», который был готов выплатить за переход футболиста 100 млн рублей.

По информации журналиста Андрея Панкова, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. «Локомотив» предлагал Петрову контракт на три с половиной года с зарплатой 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей в качестве бонусов. Сторона игрока изначально настаивала на зарплате 6 млн рублей в месяц, однако позднее снизила требования до 4 млн рублей. В итоге стороны так и не пришли к соглашению.

Петров перешел в «Балтику» зимой 2025 года из нижнекамского «Нефтехимика» за 250 тыс. евро. Он провел за калининградцев 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Стоит отметить, что Петров является воспитанником «Локомотива». В период с 2021 по 2023 год он провел за первую команду «железнодорожников» 18 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Летом 2023 года «Нефтехимик» купил Петрова у «Локомотива» за 30 тыс. евро.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 27 февраля калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».