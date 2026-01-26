Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.93
П2
2.69
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Стало известно, сколько будет получать Джон Джон в «Зените»

Бразилец будет получать больше миллиона евро в год.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Ricardo Moreira/Getty Images

Бразильский футболист Джон Джон будет получать в «Зените», чуть больше миллиона евро в год, СБГ заплатит за бразильца 20 млн евро, а 18,5 млн. Об этом сообщает Mash на спорте.

Первую часть питерцы оплатят сразу, а вторую позже. 20% стоимости при этом уйдет «Палмейрасу», у которого есть права на игрока. Если Джон Джон будет полезен «Зениту» и попадет в топ-статистику, то сумма вырастет.

По данным авторитетного интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость Джона составляет € 11 млн. Контракт универсального полузащитника с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до лета 2029-го. В сезоне-2025 бразилец заработал 17 (10+7) очков в 34 матчах бразильской Высшей лиги. Всего за «Ред Булл Брагантино» бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.

Это будет первый опыт игры 23-летнего бразильца за пределами своей страны. Он начал профессиональную карьеру в «Палмейрасе» в 2021 году.

«Зенит» ушел на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Балтикой».

Игрок уже прошел мед.обследование и прибыл в расположение «Зенита».