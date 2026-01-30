Ловчев призвал «Спартак» найти замену вратарю Максименко

— «Спартаку» нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в «Спартаке» играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но «Спартаку» нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.



Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».