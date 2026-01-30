Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
П1
2.02
X
3.86
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
П1
2.18
X
3.02
П2
4.14
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
П1
1.42
X
5.13
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Алавес
П1
1.97
X
3.22
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Ловчев призвал «Спартак» найти замену вратарю Максименко

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить клубу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ловчев отметил, что «Спартаку» нужен вратарь. Основным голкипером красно-белых является воспитанник клуба Александр Максименко.

— Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

— «Спартаку» нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в «Спартаке» играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но «Спартаку» нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.

Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. Команда Хуана Карлоса Карседо отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В первом матче после зимней паузы «Спартак» 1 марта в гостях встретится с «Сочи».