Андрей Мостовой: Чувствовал, что Жерсон не задержится в «Зените»

Напомним, 28-летний бразилец перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. 10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро».
— Как отнеслись к уходу Жерсона?
— Ожидаемо. Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка — друзья. С точки зрения адаптации — как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
В составе сине-бело-голубых Жерсон провел 15 матчей, в которых забил два мяча. Сумма трансфера в «Крузейро» составила 27 миллионов евро, еще три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы «Зенит» 27 февраля на своем поле примет калининградскую «Балтику».