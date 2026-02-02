Андрей Мостовой: Чувствовал, что Жерсон не задержится в «Зените»

— Ожидаемо. Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка — друзья. С точки зрения адаптации — как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».